АО «БЭМЗ» - жемчужина оборонного комплекса вложила весь свой интеллект в электроприводы БЕТРО-ЭН

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ООО «НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД» АЛЕКСАНДРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ КОНЕВЫМ

Александр Викторович, первый вопрос в чем смысл и цель создания нового предприятия «Новосибирский электропривод» с базовой номенклатурой приводов для трубопроводной арматуры?

Смысл и цель создания нового предприятия? Как бы банально ни звучал ответ, но это получение прибыли. Но чтобы производственное предприятие получало прибыль, оно должно иметь продукт. Продукт должен быть конкурентоспособным, и на него должен быть спрос. Все факторы зеркально отражаются на таком производственном продукте, как электроприводы БЕТРО-ЭН.

Не теряется ли имидж головного предприятия «Бердского электромеханического завода»?

Ну, такой имидж, как у АО «БЭМЗ» – жемчужина оборонного комплекса, один из лучших заводов точной механики страны, – потерять практически невозможно, а то, что завод заложил в производство электроприводов свою высокую концепцию конструктива, технологичности, требования к качеству и его контролю, культуре изготовления – это как боевое знамя, которое нести почетно и очень ответственно. Что мы и делаем.

Какими преимуществами, на Ваш взгляд, по сравнению с конкурентами обладают электроприводы БЕТРО-ЭН?

Преимуществ много, в рамках данного интервью все раскрыть нереально, но давайте порассуждаем хотя бы о нескольких из них:

1. Лучшее массогабаритные характеристики. Ну и что это дает на практике? О важности стоимости кв. метра мы знаем все, так вот, комплектуя арматуру электроприводами БЕТРО-ЭН, можно ее разместить на гораздо меньших площадях, чем арматуру в комплектации другими электроприводами.

2. Самый широкий диапазон настройки крутящего момента. ЭП-300 – это от 50 до 350 Н∙м. Вроде цифры красивые, другие производители электроприводов закрывают этот диапазон 7 (семью!) моделями электроприводов вместо одного. А на практике? На практике станция или другой объект должны держать в запасе вместо одного БЕТРО-ЭН, семь электроприводов, которые еще намного тяжелее и габаритнее. Вот и считайте разницу в затратах при покупке, транспортировке, хранении и эксплуатации. И считают сейчас многие, и правильно делают.

Источник: международный журнал ТПА №3(102), Новосибирск - Бердск, май 2019 года