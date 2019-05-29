Завершена поставка электроприводных шаровых кранов для комплектации кораблей ВМФ России

Весной 2019 года АО «НПФ «ЦКБА» успешно завершило поставку кранов шаровых с электроприводом в бронзовом и нержавеющем исполнениях для комплектации десантного корабля «Петр Моргунов». Большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов» был заложен 11 июня 2015 года на судостроительном заводе «Янтарь». Начало ходовых испытаний планируется на начало июня 2019 года. «Пётр Моргунов» — российский БДК проекта 11711. Корабль назван в честь первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.
По материалам АО «НПФ «ЦКБА»