ТГК-11 направит 2019-2010 годах на ремонт и модернизацию оборудования 3 млрд рублей

АО «ТГК-11» направит в 2019-2020 годах более 3 млрд руб. на ремонтную и инвестиционную программы. По данным компании, планируется выполнить ремонт 42 единиц основного оборудования станций: энергокотлов, турбоагрегатов, парогазовых установок, водогрейных котлов, турбин, заменить поверхности нагрева котлоагрегатов на ключевых станциях энергосистемы (СП «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4», «ТЭЦ-5»), запланирован ремонт вспомогательного оборудования. АО «ТГК-11» является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири, объединяет энергогенерирующие мощности Омской области. В её состав входят Омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1565,2 МВт, тепловая – 3669,24 Гкал/ч. 98,54% акций АО «ТГК-11» принадлежат группе «Интер РАО».
Источник: ООО «Глобал Сервисез»