В конце апреля в г. Мозырь прошла научно-техническая конференция «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики Беларусь» с участием АК «Фобос» (Рыбинск)

Одним из спонсоров конференции выступило ЗАО «Арматурная компания «Фобос». Ведущие поставщики технологий, оборудования и решений для нефтегазохимической и нефтеперерабатывающей промышленности представили обзор мировых практик, последних разработок и возможностей для реализации на территории Республики Беларусь. Основными темами конференции стали: рынки, стратегии, прогнозы – нефть, газ, нефтехимическая продукция, альтернативная энергетика; план развития нефтегазохимической отрасли Республики Беларусь; доклады от предприятий входящих в состав концерна Белнефтехим; обзор текущих и перспективных проектов республики, направления развития нефтегазохимической отрасли в странах СНГ; современные технологии и процессы глубокой переработки нефти, последствия внедрения требований IMO 2020.
Источник: Пресс-центр Арматурной компании «Фобос», Рыбинск