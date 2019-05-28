Россия примет участие в работе над 11 международными стандартами ИСО по судовой промышленности

С 20 по 22 мая 2019 г. в Санкт-Петербурге проходило заседание 4го подкомитета «Судовое оборудование и палубные механизмы» международного технического комитета по стандартизации ИСО ТК 8 «Суда и морские технологии», в котором приняла участие Россия.

Россия продолжает развивать активное участие в работе Международной организации по стандартизации (ИСО) в области судостроения. Мероприятие проходило на территории Крыловского государственного научного центра. В заседании рабочей группы приняли участие около 30 экспертов из 5 стран мира, в том числе группа российских специалистов.

Обсудили вопросы разработки 11 новых стандартов ИСО ТК 8 по тематике подкомитета «Судовое оборудование и палубные механизмы», а также планы подкомитета по разработке международных стандартов.

Международный технический комитет ИСО 8 «Суда и морские технологии» был создан еще в 1947 г. и является одним из старейших комитетов в ИСО. В него входят 10 подкомитетов и 9 рабочих групп. В его зону ответственности входит 333 международных стандарта. Россия всегда входила в состав комитета, но активное участие возобновила лишь в 2016 г.

Источник : Neftegaz.RU