Дальневосточный арматурный завод «Аскольд»: комсомольцы 60–80-х годов отметили 75-летие заводской комсомольской организации

Этого дня, который стал настоящим праздником на ПАО "Аскольд" – предприятии, входящем в состав Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, действительно ждали давно. 17 мая более 50 комсомольцев 60–80-х годов собрались на долгожданную встречу в честь юбилейной даты – 75-летия заводской комсомольской организации. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что завод дал многое для молодежи того времени и играл большую роль в судьбе каждого комсомольца. Вместе со старшим поколением они проходили главные уроки жизни, преодолевали трудности, учились высокой ответственности за порученное дело, работали, не считаясь с личным временем. Активно участвовали в общественной жизни, различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в воспитании подрастающего поколения. Собравшись на проходной, многочисленная делегация направилась в Музей истории и трудовой славы орденоносного завода "Аскольд", где для них Татьяна Анатольевна Халиманова провела экскурсию.

Там же силами аскольдовцев был подготовлен небольшой концерт художественной самодеятельности. Заводчане читали стихи собственного сочинения, пели задушевные песни тех лет. Затем встреча продолжилась в заводской столовой.

Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Андрей Павлович Семенов поздравил собравшихся с юбилейной датой.

Полный текст репортажа на сайте ПАО «Аскольд» и в газете «Прогресс Приморья», № 19 (532) от 24.05.2019 г.