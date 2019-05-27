13 предпринимателей на открытие собственного дела получат по 200 тыс. руб. от Благовещенского арматурного завода

По решению экспертного совета Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») поддержит 13 социальных предпринимателей. На открытие собственного дела они получат до 200 тыс. руб. каждый. Всего на грантовую поддержку социальных проектов БАЗ направит 2,2 млн рублей. Все победители «Начни свое дело» войдут в «Акселератор социальных проектов» ЦИСС РБ – программу сопровождения бизнес-инициатив, где под руководством опытных тренеров научатся развивать и продвигать свое дело. «Программа АО «БАЗ» по развитию социального предпринимательства помогает городу и району в решении социальных задач, используя как традиционные бизнес-практики, так и инновации, изобретая новые формы бизнеса или нетрадиционно адаптируя традиционные бизнес-подходы к социальным задачам. Ответственный и нестандартный подход предприятия должен стать компасом и для других градообразующих предприятий. Завод вкладывается в развитие человеческого капитала Благовещенска. За три года через обучение по программе «Стань социальным предпринимателем» прошло более 100 предпринимателей и жителей Благовещенского района. Они получили знания работы над проектом, публичной защиты, расчета финансовой составляющей», – подчеркнула директор Центра инноваций социальной сферы Республики Башкортостан Ирина Абрамова.

Источник: Пресс-центр Группы ОМК