Открыта лаборатория неразрушающего контроля ООО "ЕвроМет" (Санкт-Петербург)

Лаборатория неразрушающего контроля ООО "ЕвроМет" - важное звено в системе контроля качества продукции арматурного предприятия. В лаборатории есть необходимое аттестованное и поверенное оборудование и работает квалифицированный персонал. Свидетельство об аттестации подтверждает, что ЛНК ООО " ЕвроМет" удовлетворяет требованиям системы неразрушающего контроля. Проверяется качество входных материалов, сырья, комплектующих и производимой продукции следующими видами (методами) неразрушающего контроля:
1. Ультразвуковой: (дефектоскопия и толщинометрия).
2. Проникающими веществами: течеиспукание.
3. Визуальный и измерительный.
Источник: Пресс-центр ООО «ЕвроМет»