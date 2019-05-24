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Открыта лаборатория неразрушающего контроля ООО "ЕвроМет" (Санкт-Петербург)

24 мая, 2019 10

Лаборатория неразрушающего контроля ООО "ЕвроМет" - важное звено в системе контроля качества продукции арматурного предприятия. В лаборатории есть необходимое аттестованное и поверенное оборудование и работает квалифицированный персонал. Свидетельство об аттестации подтверждает, что ЛНК ООО " ЕвроМет" удовлетворяет требованиям системы неразрушающего контроля. Проверяется качество входных материалов, сырья, комплектующих и производимой продукции следующими видами (методами) неразрушающего контроля:

1. Ультразвуковой: (дефектоскопия и толщинометрия).

2. Проникающими веществами: течеиспукание.

3. Визуальный и измерительный.

Источник: Пресс-центр ООО «ЕвроМет»


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