Научно-практическая конференция «Метрология и каталогизация в промышленности»

В период с 9 по 11 июля 2019 года в г. Ялта (Республика Крым) в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» проводит научно-практическую конференцию по теме: «Метрология и каталогизация – как основные элементы нормативного, информационного и технического обеспечения системы управления полным жизненным циклом оборонной продукции». Конференция ориентирована на руководителей организаций и специалистов в области метрологии, каталогизации, стандартизации и управления качеством оборонной продукции. В конференции планируется участие представителей центральных органов военного управления и Минпромторга России, а также научно-исследовательских организаций.

Участникам конференции предоставляется возможность представить рекламные материалы своей организации на отдельном стенде выставки, проходящей в рамках конференции (по согласованию).

По всем организационным вопросам, связанным с участием в конференции, просим Вас обращаться к Белоусовой Елене Васильевне по телефонам: +7 (499) 254-02-49; +7 (916) 612-45-64

Источник: Информация РСПП