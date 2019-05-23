Биржа труда:на заводе «Плакарт» в Щербинке прошла экскурсия для студентов НИТУ МИСиС

Цель экскурсии на предприятие: практическое ознакомление с газотермическими технологиями покрытий и инженерией поверхности. Гости Плакарта смогли посмотреть технологический процесс по всей технологической цепочке, понаблюдать за работой операторов участков мехобработки, напыления и наплавки, побывали в заводской лаборатории. Экскурсанты познакомились с основными направлениями деятельности АО «Плакарт», готовыми решениями по нанесению защитных покрытий в различных отраслях промышленности, возможностях и перспективах технологий газотермического напыления, интересными решениями покрытий, в данный момент производившимися на площадке: ремонт твердосплавного покрытия корпусов ПЭД, покрытия упрочнение наплавкой контактных площадок резистивиметра без демонтажа электроники, замена гальванического хромирования на штоках, ремонт покрытия вала каландра высокоскоростным напылением покрытия Плакарт на основе карбида вольфрама. Будущие технологи проявили большую заинтересованность к нашему виду деятельности, задавали много вопросов о технологиях газотермического напыления, лазерной и воздушно-плазменной наплавки, а также возможности прохождения практики и последующего трудоустройства после окончания университета.

Источник: Песс-центр завода «Плакарт» (МО, в сокращении)