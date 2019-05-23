Завод «СОТ» завершил модернизацию станочного парка

На заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ») завершилась модернизация оборудования для производства крутоизогнутых отводов. Белые металлурги разработали и внедрили новую методику реконструкции рогообразных сердечников (оснастка для протяжки отводов), позволяющую продлить их срок службы в два раза. До модернизации срок эксплуатации оснастки составлял 3000 протяжек отводов из обычной стали и 100 протяжек из нержавеющей. Специалисты СОТа исследовали причины разрушения сердечников, проанализировали качество действующих ремонтов, испытали применяемые материалы и предложили новую схему ремонтов оснастки. В частности, были подобраны более эффективные марки электродов для сварки и абразивное оборудование, модернизирован профиль сердечника. Результатом ремонта стало повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности и сокращение времени простоев оборудования.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт" (в сокращении)

