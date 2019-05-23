Планы строительства газоперерабатывающего завода в Ленинградской области

Заявленные инвестиции в проект 5 млрд долларов США. Информация и контакты задействованных организаций. Компания ПАО «Газпром» планирует строительство газоперерабатывающего завода в районе Усть-Луги в Ленинградской области. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей. Завод будет перерабатывать «жирный газ», который характеризуется высоким содержанием этана. «Жирный газ» с месторождений планируется поставлять на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге в объеме до 45 млрд кубометров в год. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ». Также в рамках проекта планируется реконструкция системы сбора газа в районе его добычи, в Надым-Пур-Тазовском регионе. Существует система сбора газа отдельно с каждого месторождения. Планируется выделение новой трубы, в которую будет подан газ из месторождений.

На момент публикации: ведется разработка проектной и рабочей документации

Место нахождения объекта: Ленинградская область, район Усть-Луги

Начало реализации инвестиционного проекта: 2018 г.

Примерный объем инвестиций в проект: 5000 млн. руб.

Источник: Пресс-центр Группы Газпром