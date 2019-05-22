Новые образцы трубопроводных систем производства Группы ПОЛИПЛАСТИК для водоснабжения, газораспределения, водоотведения и дренажа

Группа ПОЛИПЛАСТИК представила системы технологических полимерных трубопроводов для горно-обогатительных комбинатов, в том числе системы для транспортирования высокоабразивных сред и системы кучного выщелачивания.

В составе системы новая разработка - тройник неравнопроходный «Европейский Стандарт», предназначенный для обустройства ответвлений трубопровода. Благодаря усиленной конструкции максимальное рабочее давление тройника (МОР) соответствует таковому у трубы, не требуется дополнительное усиление (бетонирование) тройника при сооружении трубопровода, и имеется возможность применения тройника в стесненных условиях. Также был представлен отвод 90° пятисекционный «Европейский Стандарт», предназначенный для обустройства поворота трубопровода. Особенности конструкции отвода обеспечивают плавное изменение направления потока рабочей жидкости с абразивными частицами, что позволяет уменьшить износ этой соединительной детали. Светлая поверхность соединительных деталей и труб МУЛЬТИПАЙП ИС ПРОТЕКТ позволяет защитить трубопровод при наружной укладке от УФ-излучения, отражает солнечный свет, уменьшает нагревание и термическое расширение трубопровода.

Пресс-центр Группы Полипластик (в сокращении)