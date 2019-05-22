Государство намерено снизить фальсификат на рынке труб, фитингов и арматуры

В конце прошлого года на публичное рассмотрение был вынесен правительственный проект, согласно которому стальные трубы и фитинги будут включены в список товаров, подлежащих обязательной сертификации ГОСТ Р. Обсуждаемый документ предусматривает, что единый перечень продукции, для которой обязательна регистрация декларации о соответствии национальным требованиям ГОСТ Р, дополнится новым разделом 2420 «Трубы, профили пустотелые и фитинги стальные». Данный раздел будет включать стальные сварные трубы круглого сечения, наружным диаметром свыше 406,4 мм., которые используются для строительства, ремонта и реконструкции сетей теплоснабжения и водоснабжения. Указанный раздел имеет примечание с одной звездочкой. Это значит, что декларация о соответствии стальных труб будет приниматься при наличии у производителя (продавца) протокола испытаний (исследований), проведенных в аккредитованной лаборатории. Также декларация принимается при наличии у производителя сертификата системы качества от аккредитованного органа по сертификации. Отметим, что изменения в перечень декларируемых товаров вступят в силу не сразу после принятия (если документ будет одобрен и утвержден), но по истечении одного года с момента его официального опубликования. Также напомним, единый перечень продукции, подлежащей декларированию, принят в декабре 2009 года правительственным постановлением № 982. Вместе с ним утвержден и единый перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации ГОСТ Р. В оба перечня на постоянной основе вносятся поправки в связи с принятием и началом действия союзных технических регламентов, а также уточнением тех или иных требований. Так, последние обсуждаемые изменения касаются продукции с алюминиевым сплавом, для которой требуется декларация соответствия ГОСТ Р.

На данный момент отсутствие требований обязательного подтверждения соответствия трубопроката привело к росту фальсифицированной продукции на рынке. По данным Фонда развития трубной промышленности доля фальсификата в России составляет около 10% от текущего объема потребления. В арматуростроении по данным МЦ ТПА фальсификат вырос до 15% (вместе с арматурой no name до 30%). В первую очередь, речь идет о б/у трубах, фитингах и арматуре используемых в жилищно-коммунальной и строительной сферах. Производителям (продавцам) для сдачи декларации о соответствии товаров необходимо будет предоставить протокол испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории. А также сертификаты системы качества.

Источник: МЦ ТПА