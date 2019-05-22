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Группа Бёмер (Германия) выбрало Казахстан для строительства арматурного завода по производству шаровых кранов

22 мая, 2019 6

В апреле с ознакомительной экскурсией ТОО «Бёмер Арматура» посетили представители строительных организаций г. Нур-Султан:

— ТОО «АИС-Астана»

— Управление инженерных сетей Холдинга «BI Goup»

— ТОО «BI Development»

— СК «Арман Кала»

— Холдинг «Казахстанский трубный завод»

— ТОО «Акмола-Сантехкомплект»

— ТОО «Тамыр-Актобе»

Обсуждались следующие вопросы:

• Презентация технических особенностей шаровой запорной арматуры.

• Обсуждение возможностей применения казахстанской продукции на строящихся и реконструируемых объектах теплоснабжения РК.

• Преимущества использования казахстанских шаровых кранов марки в проектах строящихся и реконструируемых объектов теплоснабжения РК. В результате обсуждения приняты решения:

1. Информацию о современном отечественном производстве завода ТОО «Бёмер Арматура» принять к сведению.

2. Признать применение шаровых кранов завода ТОО «Бёмер Арматура» в проектах строительства и реконструкции теплосетей РК обоснованным по техническим и эксплуатационным характеристикам.

3. В целях исполнения поручений Главы государства об использовании продукции казахстанского содержания в объектах строительства и реконструкции теплосетей РК применять шаровые краны ТОО «Бёмер Арматура» отечественного производства.

 

Источник: ТОО «Бёмер Арматура»


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