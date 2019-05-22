Группа Бёмер (Германия) выбрало Казахстан для строительства арматурного завода по производству шаровых кранов

В апреле с ознакомительной экскурсией ТОО «Бёмер Арматура» посетили представители строительных организаций г. Нур-Султан:
— ТОО «АИС-Астана»
— Управление инженерных сетей Холдинга «BI Goup»
— ТОО «BI Development»
— СК «Арман Кала»
— Холдинг «Казахстанский трубный завод»
— ТОО «Акмола-Сантехкомплект»
— ТОО «Тамыр-Актобе»
Обсуждались следующие вопросы:
• Презентация технических особенностей шаровой запорной арматуры.
• Обсуждение возможностей применения казахстанской продукции на строящихся и реконструируемых объектах теплоснабжения РК.
• Преимущества использования казахстанских шаровых кранов марки в проектах строящихся и реконструируемых объектов теплоснабжения РК. В результате обсуждения приняты решения:
1. Информацию о современном отечественном производстве завода ТОО «Бёмер Арматура» принять к сведению.
2. Признать применение шаровых кранов завода ТОО «Бёмер Арматура» в проектах строительства и реконструкции теплосетей РК обоснованным по техническим и эксплуатационным характеристикам.
3. В целях исполнения поручений Главы государства об использовании продукции казахстанского содержания в объектах строительства и реконструкции теплосетей РК применять шаровые краны ТОО «Бёмер Арматура» отечественного производства.
Источник: ТОО «Бёмер Арматура»