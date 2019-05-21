Котельный завод «Сибэнергомаш – БКЗ» (бывший арматурный завод «Сибэнергомаш»): стать конкурентоспособным поможет нацпроект по повышению производительности труда

Генеральный директор «Сибэнергомаш – БКЗ» Михаил Клугман сообщил, что в качестве пилотного производственного потока на заводе выбрали участок изготовления коллекторов производства котельного оборудования.

Предприятие вошло в Национальный проект по повышению производительности труда. Цель данного проекта – увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом. Для ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» это отличная возможность стать более конкурентоспособными в современных условиях меняющегося рынка. В качестве пилотного производственного потока для создания участка-образца был выбран участок изготовления коллекторов производства котельного оборудования. На выбранном участке сотрудники нашего предприятия совместно с экспертами ФЦК будут оптимизировать текущий производственный процесс: проводить картирование потока (графически отображать его текущее состояние и целевое состояние), выявлять проблемные места и находить решения по их устранению, проводить хронометраж и внедрять улучшения. В дальнейшем результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на другие подразделения завода.

Источник: СМИ с интервью руководителя ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», Барнаул



