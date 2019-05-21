Трубная отрасль: новые решений на стыке компетенций различных отраслей промышленности. ТМК и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве по поставке трубной продукции и соединений трубопроводов

В конце апреля в Сочи генеральный директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Александр Ширяев и первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая совместную разработку новых типов труб из стали. В частности, это научно-техническое сотрудничество в сфере разработки новых технических стандартов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых марок сталей и модификации свойств поверхностей стальных изделий.

Соглашение предусматривает реализацию дорожной карты сотрудничества, которая предполагает обмен информацией о потребностях и заинтересованности в существующей и перспективной продукции, формирование перечня НИОКР, использование научно-технического и производственного потенциала ТМК и Госкорпорации «Росатом» в рамках стратегических направлений взаимодействия. Создание новых решений на стыке компетенций различных отраслей промышленности позволяет реализовывать эффективные проекты в энергетике, металлургии и других областях.

Источник: Пресс-центр Группы ТМК