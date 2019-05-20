ПРОИЗВОДСТВО КОЛОДЦЕВ ТРУБОПРОВОДОВ: ЗАГРУЗКА НОВОГО ЦЕХА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАО «КОНТУР» ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Ведущее производственное предприятие Корпорации «Сплав», ПАО «Контур», выиграло очередной тендер на изготовление и поставку крупногабаритного оборудования - колодцев трубопроводов для компании «Транснефть». Общая сумма контракта — 99 миллионов рублей, по договору отгрузка продукции крупнейшему отечественному оператору по переработке и транспортировке нефти будет произведена в текущем году. С момента запуска нового цеха в 2018 году проведена оптимизация имеющихся производственных мощностей. Это позволило в несколько раз увеличить объемы производства крупногабаритного оборудования, колодцев в том числе. Сегодня перед заводом «Контур» стоит задача существенно увеличить и эти объемы.

Источник: http://mksplav.ru