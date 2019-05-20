20 МАЯ — ОТКРЫТИЕ НОВОГО СКЛАДА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ АДЛ В НОВОСИБИРСК

Новый склад в городе Новосибирске начнет свою работу сегодня в понедельник, 20 мая. В наличии на складе вся линейка продуктов «Сделано в АДЛ»: стальные шаровые краны «Бивал», дисковые поворотные затворы «Гранвэл», обратные клапаны «Гранлок», клиновые задвижки «Гранар» и другое оборудование высокого качества для инженерных систем, всего более 1000 номенклатурных позиций самых востребованных типоразмеров и исполнений.

Адрес: г. Новосибирск, Краснояровское шоссе, д. 5/1.

Склад располагается вблизи трассы федерального назначения «Иртыш», что делает удобным выход к таким важным транспортным магистралям, как азиатский маршрут AH6 и европейский маршрут E30. Мочищенское шоссе обеспечивает удобное сообщение с центром города. График работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

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