Новый инструмент для монтажа аксиальных фитингов от «Эго Инжиниринг»

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о новом поступлении инструмента для монтажа аксиальных фитингов собственного производства под брендом Pro Aqua. Набор качественного и удобного монтажного оборудования используется для соединения труб PEX и PE-RT SDR 7,4 с системой аксиальных фитингов Pro Aqua.
Компактный комплект инструментов для систем аксиальных фитингов Pro Aqua позволяет выполнить монтаж трубопроводов в любых условиях.
Набор инструментов компактно упакован в удобный небольшой чемоданчик.
В состав набора входят:
* Пресс аксиальный механический ручной;
* Расширитель механический ручной для труб диаметром 16-32 мм;
* Ножницы для резки труб диаметров 16-32 мм;
* Насадка расширителя для трубы 16 x 2,2 мм;
* Насадка расширителя для трубы 20 x 2,8 мм;
* Насадка расширителя для трубы 25 x 3,5 мм;
* Комплект пресс-зажимов 16/20;
* Комплект пресс-зажимов 25/32;
* Инструкция.
По материалам журнала «С.О.К»