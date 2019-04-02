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Новый инструмент для монтажа аксиальных фитингов от «Эго Инжиниринг»

02 апреля, 2019 2

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о новом поступлении инструмента для монтажа аксиальных фитингов собственного производства под брендом Pro Aqua. Набор качественного и удобного монтажного оборудования используется для соединения труб PEX и PE-RT SDR 7,4 с системой аксиальных фитингов Pro Aqua.

Компактный комплект инструментов для систем аксиальных фитингов Pro Aqua позволяет выполнить монтаж трубопроводов в любых условиях.

Набор инструментов компактно упакован в удобный небольшой чемоданчик.

В состав набора входят:

* Пресс аксиальный механический ручной;

* Расширитель механический ручной для труб диаметром 16-32 мм;

* Ножницы для резки труб диаметров 16-32 мм;

* Насадка расширителя для трубы 16 x 2,2 мм;

* Насадка расширителя для трубы 20 x 2,8 мм;

* Насадка расширителя для трубы 25 x 3,5 мм;

* Комплект пресс-зажимов 16/20;

* Комплект пресс-зажимов 25/32;

* Инструкция.

По материалам журнала «С.О.К»


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