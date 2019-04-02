ТМК ПРОДАЕТ IPSCO TUBULARS INC

ПАО «ТМК» сообщает, что Компания заключила договор купли-продажи акций с Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Общая цена сделки составляет 1 209 млн долларов США, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долларов США оборотного капитала. Условием совершения сделки является соблюдение и выполнение определенных Договором купли-продажи предварительных условий (включая, в том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений).

Дмитрий Пумпянский, Председатель Совета Директоров ТМК, отметил: «Совет Директоров и руководство ТМК удовлетворены сделкой. Она совершается в развитие нашей стратегии, предусматривающей в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов Компании. Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости Компании в интересах всех её акционеров».

Консультантами по сделке выступили BTIG, LLC.

По материалам пресс-службы ТМК