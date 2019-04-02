АО «Транснефть – Диаскан» приняло участие в ежегодной конференции трубопроводных технологий в Берлине

АО «Транснефть – Диаскан» приняло участие в выставке и конференции по трубопроводным технологиям Pipeline Technology Conference – 2019. Мероприятие прошло с 19 по 21 марта в г. Берлине (Германия).

В составе стенда ПАО «Транснефть» предприятие представило макет внутритрубного инспекционного прибора собственной разработки и производства – комбинированного магнитно-ультразвукового дефектоскопа. Данный прибор является флагманом парка инспекционных приборов для внутритрубной диагностики трубопроводов. Российское предприятие одним из первых в мире применило технологию комбинированной диагностики, соединив в одном дефектоскопе два принципа обнаружения дефектов: ультразвуковой и магнитный. Благодаря такому методу появилась возможность проводить сразу два вида диагностики одновременно, что повысило эффективность обнаружения таких опасных дефектов, как комбинированные (вмятина в сочетании с риской, вмятина в сочетании с трещиной, расслоение в сочетании с коррозионной потерей металла и другие).

Кроме того, в рамках конференции состоялось выступление заместителя начальника отдела зарубежных продаж управления внешнеэкономических проектов АО «Транснефть – Диаскан» Алексея Хуторецкого с докладом на тему: «Оператор трубопровода и интегрированный подрядчик по ВТД. Новый взгляд изнутри на вопросы целостности трубопроводов и практики внутритрубной диагностики высоконадежных систем трубопроводного транспорта».

Выставка и конференция Pipeline Technology Conference проводится ежегодно и традиционно представляет самые современные технологии и новейшие разработки в области трубопроводной индустрии.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»