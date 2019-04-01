В Уфе обсудят проблемы ЖКХ, строительства и экологии

С 16 по 18 апреля 2019 года в столице Башкортостана в ВДНХ ЭКСПО УФА состоятся сразу два крупных события, темы которых тесно перекликаются между собой. В эти дни пройдут Весенний форум ЖКХ и строительства и Экологический форум.

Объединение этих событий создало единую крупную бизнес-платформу, где будут обсуждаться актуальные темы модернизации и развития этих смежных отраслей, которые невозможны без применения современных технологий экологической безопасности.

Кроме большой деловой программы, проект объединяет крупнейшие в регионе отраслевые выставки «Инженерные системы», «Строительство» и «Экология. Технологии. Жизнь».

Поддержку Форумам оказывают Правительство Республики Башкортостан, Комитет Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, Министерство природопользования и экологии РБ, Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, содействует проведению мероприятий Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан, Союз строителей РБ, Союз Архитекторов РБ. Организатором выступает Башкирская выставочная компания.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа двух форумов объединяет вопросы реформирования ЖКХ, внедрения в строительную сферу современных технологий, экологической ответственности предприятий и другие. Всего за три дня пройдет порядка 25 деловых мероприятий.

Одним из ключевых событий станет Пленарное заседание «ЖКХ и городская среда: настоящее и будущее» с участием представителей Государственной Думы ФС РФ, федеральных экспертов, руководителей отраслевых ассоциаций и представителей законодательной и исполнительной власти.

Повестка заседания весьма обширна и включает целый ряд вопросов: как изменят бюджетные ассигнования и ипотечные кредиты доступность жилья для семей; увеличится ли объем жилищного строительства в ближайшие 3 года; механизмы участия граждан в формировании комфортной городской среды; модернизация строительной отрасли и повышение качества жилищного строительства.

Модераторами выступят заместитель Председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев.

На заседании выступят ведущие эксперты страны: руководители Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», НП «ЖКХ-Контроль», Ассоциации Архитекторов, Градостроителей и Девелоперов НП «Марш Лаб» и другие.

Еще одним важным событием деловой программы станет Круглый стол «Строительство» в рамках бизнес-форума «Татарстан-Башкортостан».

Для специалистов строительной отрасли также пройдут круглые столы о тендерах, ипотеке, новым программам доступного жилья, соблюдения норм жилищного законодательства.

Целый блок вопросов коснется развития городской среды, этой теме будет посвящен отдельный

Круглый стол «Трансформация городского пространства: современные подходы к формированию комфортной городской среды».

В рамках Экологического форума состоится Сессия «Эко-социальная ответственность предприятий.

На форуме также обсудят первые итоги реализации реформы ТКО в Республике Башкортостан, вопросы экологической безопасности как залога здоровья нации, проблемы экологической экспертизы проектной документации.

В рамках Весеннего форума ЖКХ и строительства состоится подведение итогов Республиканского конкурса «Вижу – узнаю» на создание визуального стиля архитектурно-художественного оформления объектов образования, здравоохранения и культуры.

Состоятся научно-практическая конференция «Экология Республики Башкортостан и сопредельных территорий» и публичные обсуждения правоприменительной практики. Организатором этих мероприятий выступает Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

Основными экспозициями Весеннего Форума ЖКХ и строительства станут выставки «Инженерные системы» и «Строительство», в которых примут участие порядка 70 компаний из 15 регионов России, география компаний — от Севастополя до Уссурийска.

Среди участников выставки «Инженерные системы» — компании «HEISSKRAFT» (Москва), Лавита Урал (Екатеринбург), Теплообмен (Севастополь), Топол-Эко Волга (Самара) и другие.

Ведущие производители представят сантехническое, отопительное, тепловое, вентиляционное энергосберегающее и электромонтажное оборудование и многое другое.

Экспозиция выставки «Строительство» представит самые современные строительные и отделочные материалы и технологии, готовые решения по возведению домов и сооружений, услуги для профильных организаций и населения.

В выставке участвуют компании Агама-строй (Волжский район), Акрон-Полимер (Самара), Амсрон, Строй-Планета (Уфа), Вегагрупп (Москва), Гранит Инвест (Екатеринбург), ВостокСтрой (Уссурийск), Каркас (Санкт-Петербург), Пластком (Салават), Профист (Первоуральск), Хайдельбергцемент (Салават) и другие.

Выставка «Экология. Технологии. Жизнь» — это многопрофильная экспозиция, основными участниками которой в этом году станут промышленные предприятия региона.

Компании представят оборудование и технологии по сбору, переработке, утилизации отходов производства, разработки в области безопасности окружающей среды, технологии переработки вторичных ресурсов. Большой интерес традиционно привлекут оборудование по сбору, транспортировке и переработке мусора, системы очистки воздуха и воды.

Среди участников – Белорецкий металлургический комбинат, Газпром нефтехим Салават, Полиэф, Бурибаевский ГОК, Учалинский ГОК, Уфимская водная компания, Поволжская экологическая компания (Казань), Экомашгрупп (Тверь), Эн-Системс (Санкт-Петербург) и другие.

Приглашаем посетить выставки и принять участие в форумах!

Проведение двух больших форумов и специализированных выставок на одной площадке создаст синергетический эффект для участников и посетителей, которые получат потенциальных партнеров из смежных отраслей.

Организаторы создадут оптимальные условия для общения с ведущими экспертами отрасли в формате нетворкинга и B2B переговоров.

По материалам организаторов