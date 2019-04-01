СЕМИНАР АСТИН ГРУП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

28 марта 2019 в офисе компании ООО «ТД «Астин Групп» был проведен семинар по газорегуляторным установкам и трубопроводной арматуре производства ООО «Астин» и СП «Термобрест» ООО. В семинаре принимали участие сотрудники газорегулирующих организаций, проектирующие компании. Обсуждались вопросы проектирования и эксплуатации ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ПУРГ и трубопроводной арматуры производства ООО «Астин» и СП «Термобрест» ООО. Привлекли внимание слушателей улучшения и новшества, внедренные в ИМСС, ИМС, шаровых кранах КШ.Ф. На встрече были подробно рассмотрены вопросы изготовления ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ПУРГ и подбор газовой арматуры Белорусского производителя ООО СП Термобрест; На презентации обновленной линейки ГРУ, ГРПШ Мини и Компакт, слушателям предоставили информацию по видам устанавливаемых регуляторов «РС» и газовых счетчиков в газорегуляторных пунктах, изготовленных в различных видах климатического исполнения.

Участники активно обсуждали вопросы о технических и практических аспектах применения оборудования, представленного на презентации.

По материалам пресс-службы Astin Group