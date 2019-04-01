Собянин открыл завод по производству насосного оборудования КСБ в Новой Москве

В Новой Москве открылся завод немецкого концерна "КСБ" по производству насосов и насосного оборудования. На открытие 29 марта приехал мэр Москвы Сергей Собянин: "КСБ" является серьезным поставщиком оборудования для "Мосэнерго", "Мосводоканала", Москвариума, делового центра "Москва Сити". Наверное, логично, что "КСБ" решило разместить в России свой завод и производить оборудование, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня концерн "КСБ" имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля. Насосы этого предприятия поставлялись в СССР с 1930-х годов, а сегодня немецкий концерн имеет шесть официальных представительств в России. Завод в Новой Москве имеет производственную площадку 4900 кв.метров, где есть логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Кстати, станки российского производства. Завод автоматизирован, поэтому работает всего 110 человек. - Правительство Москвы оказало комплексную организационную поддержку в реализации этого инвестиционного проекта, в первую очередь по вопросам получения необходимой градостроительной документации (градостроительного плана земельного участка, свидетельства об утверждении архитектур-но-градостроительного решения, заключения экспер-тизы проектной документации, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию), - сообщили в мэрии Москвы.

Покупать насосы станут московские промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, торговые сети, ресурсоснабжающие организации, включая "Мосводоканал" и "Мосэнерго".

По материалам «КП»