САМАРАВОЛГОМАШ подвел итоги участия в Ямальском нефтегазовом форуме

14-16 марта 2019 г. в городе Новый Уренгой прошел «Ямальский нефтегазовый форум» и ставшая уже традиционной межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», в работе которой приняли участие более 100 предприятий, в том числе и ООО «Самараволгомаш». На выставочном стенде ООО «Самараволгомаш» были представлены:

- серийная продукция – цельносварные запорные шаровые краны DN 50 – DN 700 PN 0,63 – 25,6 МПа различных модификаций для рабочих сред нефть, газ, конденсат, метанол, продуктов химической промышленности и т.д., в диапазоне рабочих температур от - 70°C до +220°C;

- последние разработки – шаровые краны с уплотнением затвора «металл-металл» для рабочих сред с повышенным содержанием механических примесей; пневматические и пневмогидравлические приводы модульной конструкции с унифицированными разъёмами, позволяющие реализовать любую компоновку привода по требованию Заказчика;

- арматурные и байпасные блоки полной заводской готовности.

Мероприятие посетили представители ведущих предприятий нефтегазодобывающей отрасли: ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», АО «Ачимгаз», ОАО «Севернефтегазпром», ЗАО «НОРТГАЗ», АО «НОВАТЭК – ПУР» и многие другие.

В ходе переговоров обсуждались вопросы комплексных решений при обустройстве крупнейших нефтегазовых месторождений Крайнего Севера, а также вопросы развития потенциала отечественных производителей.

По материалам пресс-службы ООО «СВМ»