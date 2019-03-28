Частному сектору прописали «умные счетчики»

«Умные счетчики» газа обойдутся России в 385 млрд руб. Такие данные представило в правительство Министерство энергетики. При этом в ведомстве опровергли информацию СМИ о том, что внедрение интеллектуальной системы учета топлива будет повсеместной, а заплатит за нее население. Ранее об этом написали «Известия». Минэнерго не считает, что установка «умных счетчиков» понадобится всем. Скорее всего, нововведение коснется потребителей в частном секторе. При этом расходы, по мнению ведомства, предпочтительнее возложить на газораспределительные организации. Так кто же в итоге заплатит за «умные счетчики»? И кто выиграет от их внедрения?

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин полагает, что расходы могло бы взять на себя государство, но, скорее всего, их переложат на потребителей. При этом властям придется решать определенные законодательные проблемы. «Это, конечно, дорогостоящее удовольствие, за это может заплатить либо само государство, либо потребители газа. Для последних существует два варианта: либо самостоятельно приобретать газовый счетчик, либо его установит газоснабжающая компания и включит расходы на него в тариф. Но такое повышение тарифа в связи с установкой "умного” прибора учета будет достаточно значительным — это будет рост более 10%, потому что сами приборы стоят дорого, сопоставимо со стоимостью потребляемого газа в течение года. Если такие решения будут приняты, они будут упираться в том числе в то, что у нас запрещено превышение роста платы граждан за коммунальные услуги сверх установленного — это всего 2,4% на очередной год. Газоснабжающим организациям не просто будет включить в тарифы эти расходы. А положительный эффект для экономики страны, для благосостояния граждан достаточно небольшой, поэтому я не уверен, что в данном случае овчинка стоит выделки», — подытожил Макрушин.

Стоимость «умных» газовыхсчетчиков Минэнэрго оценивает в 11–15 тыс. руб. Это втрое-вчетверо дороже, чем обычные приборы. И если эти расходы возложить на газораспределительные организации, как предполагает Минэнерго, заплатят за это в конечном итоге даже те, кому

оборудование даже не устанавливается, отмечает президент Российского газового союза Сергей Чижов: «Все равно будет единый тариф, то есть газораспределяющие организации покажут свои затраты региональной энергетической комиссии, и та высчитывает эти затраты в тарифе, то есть, условно говоря, им нужно будет установить 200 счетчиков на 400 домов. Теоретически заплатят даже те, кому не ставят счетчики».

Очевидно, что от нововведения выиграют производители интеллектуальных систем учета, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Однако внедрение таких устройств может оказаться выгодным также для потребителей и поставщиков газа. «Конечно, выберут производителя оборудования. Если государство примет некие меры стимулирования, установит некий порог, не выходящий за разумные пределы и при этом стимулирующий людей к экономии энергоресурсов, тогда эта идея окажется выгодной и для потребителей. Плюс более точно будет выявлен реальный расход газа, и будут выявлены узкие места в системе снабжения. Можно получить достаточно большой массив данных, который позволит планировать саму систему, ее ремонт и модернизацию, и более разумное развитие сетей. То есть, условно говоря, средний расход на одно домохозяйство составляет некий N-й объем, а другое домохозяйство почему-то расходует в несколько раз больше, и вы понимаете, что где-то здесь есть какой-то неучтенный объем», — пояснил Фролов.

Позицию Минэнерго по «умным счетчикам» разделяют в «Мособлгазе», который внедряет подобную систему в Подмосковье. Гендиректор компании Дмитрий Голубков в эксклюзивном интервью «Ъ FM» заявил, что нововведение должно касаться только частных домов, а финансироваться за счет повышения тарифов. «Я считаю, что это шаг в абсолютно правильную сторону. "Мособлгаз” давным-давно занимается установкой смарт-приборов. На сегодняшний день платят потребители. Это самый главный сдерживающий фактор — кто будет оплачивать данный прибор учета. Я считаю, что надо искать тарифные резервы, для того чтобы переложить расходы на ресурсоснабжающие организации, размазать это по тарифу. То есть это будет какой-то маленький, консервативный рост, который, по сути, не окажет большого влияния на общий счет за ресурс. Ставить в квартиры смысла нет.

Потребитель получит более качественные услуги. Все больше и больше потребителей пользуются личным кабинетом, онлайн-платежами, и для облегчения этого процесса необходим онлайн-учет. На рынке энергетики не должно быть хаоса. То есть те технологии, которые будут использоваться, должны отвечать в первую очередь нормам безопасности с точки зрения протоколов передачи данных. Соответственно, необходимо будет утвердить стандарты информационной безопасности в этих протоколах и в дальнейшем их использовать», — заявил Голубков. По материалам журнала «С.О.К»