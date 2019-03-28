21-я международная выставка «ВОДА И ТЕПЛО» успешно прошла в Минске

На прошлой неделе в Минске состоялась выставка «ВОДА и ТЕПЛО», которая уже в 21 раз объединила на одной площадке производителей и поставщиков оборудования для водо- и теплоснабжения. Свою продукцию представили компании из Беларуси, России, Турции, Германии, Италии, Польши, Чехии и других стран – всего более 170 участников.

Активное участие в мероприятии приняла и компания ЛАММИН, представленная в секторе отопления и водоснабжения. Для гостей стенда была проведена презентация фирменной продукции: полипропиленовые трубы и фитинги, радиаторы отопления, труба для теплого пола PE-RT, запорная арматура, огнеупорные полипропиленовые трубы и фитинги LAMMIN FIRE PROOF и др.

Каждый желающий смог получить профессиональную и подробную консультацию по вопросам качества, ассортимента и сотрудничества.

В этом году организаторы выставки подготовили насыщенную деловую программу. Тематичные семинары и панельные дискуссии дали возможность обсудить проблемы и пути развития водно-тепловой отрасли, внедрение и использование инноваций и энергоэффективных технологий на предприятиях.

Для компании ЛАММИН выставка стала очередной площадкой для презентации своих возможностей, обмена опытом и проведения дискуссий. По итогам переговоров были налажены деловые контакты, подписан ряд соглашений и сформирован пул дилеров для дальнейшего сотрудничества. По материалам журнала «С.О.К»