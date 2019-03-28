В Волгограде обанкротился «Завод Нефтегазмаш»

Федеральная налоговая служба подала иск к ООО «Завод Нефтегазмаш» в Дзержинском районе ещё в сентябре 2018 года. Предприятие задолжало около 60 миллионов рублей. Спустя чуть больше месяца, 22 октября 2018 года, в отношении завода началась процедура банкротства. 25 марта в Арбитражном суде Волгоградской области прошло заседание, на котором ООО «Завод Нефтегазмаш» признали банкротом.

- Сейчас в отношении должника открыли процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев, - рассказала корреспонденту «Блокнот Волгограда» пресс-секретарь Арбитражного суда Ольга Гончарова. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, завод задолжал около 57 миллионов рублей.

ООО «Завод Нефтегазмаш» накопил долги из-за неуплаты налогов на прибыль и НДС. Сейчас конкурсным управляющим утвержден Валерий Филиппов из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Северная Столица". Напомним, что ООО «Завод Нефтегазмаш» -это крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Основные виды выпускаемой продукции – реакторы, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводная арматура.

По материалам портала Bloknot-Volgograd