Росприроднадзор снова проверил петербургский завод «Армалит»

Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу провели внеплановую проверку петербургского машиностроительного завода «Армалит», расположенного на улице Трефолева, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекцию провели после жалоб местных жителей, которые считают, что выбросы с предприятия загрязняют воздух. Был произведен отбор проб на стационарных источниках выбросов, в районе газоочистительной установки.

Результаты станут известны через неделю. Если выяснится, что компания действительно загрязняла воздух, то ей будет грозить крупный денежный штраф.

Напомним, в конце февраля местные жители увидели пожелтевший снег на территории «Армалита». Они пожаловались на предприятие, занимающееся выпуском трубопроводной арматуры, в прокуратуру Кировского района и Росприроднадзор.

По материалам СМИ