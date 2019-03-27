НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭНЕРГОПОТОК ВОШЕЛ в ТОП наиболее перспективных инновационных компаний России

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, предприятие АО ЗАО "Энергопоток" попало в ТОП-5 наиболее перспективных крупных инновационных компаний России по итогам национального рейтинга "ТехУспех – 2018".

Согласно информации, всего по результатам отбора в рейтинг вошли 129 наиболее быстрорастущих технологических предприятий России с высоким инновационным и экспортным потенциалом. Отмечается, что рейтинг "ТехУспех" — это инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке. "Кроме того, с 2016 года рейтинг используется для отбора отечественных предприятий для участия в приоритетном проекте минэкономразвития России "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров". Участники проекта получают преференции при получении господдержки, и мы надеемся, что нижегородские компании тоже смогут расширить возможности для своего развития благодаря попаданию в рейтинг", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "В 2019 году планируется дополнительно отобрать в проект "Национальные чемпионы" 30 российских компаний", - сообщил Глеб Никитин.

Критерии отбора компаний для вхождения в рейтинг "ТехУспех" достаточно строгие. Так, при оценке уровня успешности и технологичности компаний экспертным советом оценивается широкий спектр показателей, среди которых среднегодовой темп роста выручки, наличие новых продуктов или услуг, затраты на НИОКР и технологические инновации, интеллектуальная собственность, которой обладает компания, инвестиции в инновационные проекты степень востребованности продукции на экспортных рынках. Рейтинг ежегодно проводит Российская венчурная компания и Ассоциация инновационных регионов.

АО «ЗЭО Энергопоток» - новое имя в проектировании и производстве трубопроводной арматуры в России. Завод был создан в 2007 году как предприятие по производству трубопроводной арматуры для АЭС крупно-узловым методом (сборка). Как предприятие полного цикла изготовления АО «ЗЭО Энергопоток» начал свою работу в ноябре 2011 года, когда было принято решение о создании производства полного цикла в г. Сарове Нижегородской области. Завод создавался практически с «нуля», что позволило воплотить концепцию организации современного производства на практике.

По материалам пресс-службы НТА-Поволжье