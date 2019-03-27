Волгограднефтемаш поставляет оборудование на масштабную стройку Газпромнефти

В ОАО «Волгограднефтемаш» полным ходом идет отгрузка крупной партии емкостного оборудования для катализаторного завода, строящегося в Омске в рамках проекта ПАО «Газпром нефть» по созданию масштабного производства современных каталитических систем на основе отечественных технологий, которое обеспечит независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков. Договор на поставку более сорока аппаратов диаметром до 3600 мм из высоколегированной стали для объекта по производству катализаторов каталитического крекинга был заключен весной прошлого года. Для его реализации в сборочном цехе предприятия был построен специальный стенд для испытания перемешивающих устройств, которыми комплектуются емкостные аппараты. Отгрузка оборудования в адрес ООО «Газпромнефть-Каталитические системы»

началась в конце прошлого года. Вся партия изготовленного оборудования будет доставлена заказчику в апреле текущего года. По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»