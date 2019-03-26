Встреча лучших патнеров Viessmann

13 марта 2019 года в городе Франкфурт-на-Майне (Германия) состоялась Международная встреча лучших партнеров компании Viessmann. На встречу была приглашена компания TVN (ведущий партнер компании Viessmann в России). На встрече лучших партнеров присутствовали компании более чем из 30 стран со всего мира.

Генеральный директор компании Viessmann в России г-н Мариус Шуберт поздравил компанию TVN за хорошие результаты продаж и высокое качество оказываемых услуг по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования Viessmann.

На встрече присутствовала вся семья компании Viessmann, не смотря на плотный рабочий график все члены семьи г-н профессор доктор Мартин Виссманн, супруга Аннетта, дочь Катарина, сын Максимилиан Виссманн с супругой уделили время для каждого из партнеров лично поблагодарив за проделанную работу нацеленную на долгосрочное партнерство.

Также состоялась индивидуальная встреча Генерального директора компании TVN Владимира Тетерина с г-м Максимилиан Виссманн. При встрече г-н Мариус Шуберт представил информацию о компании TVN, презентации по монтажу котельных, а также инновационный проект «Приют 11» от компании TVN.

Увиденное произвело большое впечатление и восторг у г-на Максимилиана Виссманн.

Инновационный проект «Приют 11» вызвал огромный интерес у г-на Максимилиана Виссманн. Входе встречи он неоднократно выражал свое восхищение амбициозным масштабом данного проекта. По завершении встречи сообщил о поддержке проекта «Приют 11» компанией Viessmannи пожелал успехов в реализации данного проекта.

Компания Viessmann –это семейная компания основанная в 1917 году, мировой лидер по производству инновационной отопительной и холодильной техники. Выражаем свою благодарность Генеральному директору компании Viessmann в России г-ну Мариусу Шуберту за организацию и проведение встречи с г-м Максимилианом Виссманн.

По материалам журнала «С.О.К»