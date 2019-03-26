АДЛ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В MININGWORLD RUSSIA

С 23 по 25 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо» будет проходить международная выставка MiningWorld Russia, в рамках которой компания АДЛ представит свое оборудование и инженерные решения для горнодобывающей промышленности: от добычи руд до транспортировки материала и его переработки.

Стенд АДЛ: C475, зал 3, павильон 1.

На стенде компании будет представлена трубопроводная и футерованная арматура (производства АДЛ, Orbinox, Pekos, Swissfluid, Ramen и др.), пластиковая арматура Safi из коррозионностойких термопластов, насосы промышленного и общепромышленного применения (Verderflex, DP-Pumps), продукция КИПиА (Tork, Wika и др.) и электрооборудование (АДЛ, Emotron).

Инженерное оборудование, которое компания АДЛ продемонстрирует на выставке, давно и успешно применяется на ведущих горнодобывающих предприятиях России. Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, зарегистрируйтесь и распечатайте ваш электронный билет. Без электронного билета вход на выставку платный — 500 рублей.

По материалам пресс-службы АДЛ