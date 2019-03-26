Camozzi предлагает пневматические цилиндры из нержавеющей стали

Уважаемые партнеры Камоцци! Информируем Вас о том, что для заказа доступны пневмоцилиндры 91 серии с диаметрами 32, 40, 50, 63 мм. Цилиндры пневматические из нержавеющей стали Серии 91 с диаметрами 32, 40, 50, 63 мм предназначены для применения в пищевой (молочной, мясной, рыбной), фармацевтической, химической промышленности и других отраслях. Цилиндры этой серии отличаются высокой коррозионной стойкостью и простым дизайном, обеспечивающим легкую мойку. Монтаж цилиндра возможен при помощи резьбовых отверстий, выполненных в крышках пневмоцилиндра, а также при помощи аксессуаров с присоединительными отверстиями по стандарту ISO 15552. Скачать каталог по цилиндрам 91 серии

По всем вопросам просим обращаться в Технический центр ООО «Камоцци Пневматика».

По материалам пресс-службы ООО «Камоцци Пневматика»