НПО ГАКС-АРМСЕРВИС примет участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2019»

Выставка традиционно пройдет в Москве с 15 по 18 апреля 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр».

В рамках выставки НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представит некоторые образцы оборудования для испытаний и диагностики трубопроводной арматуры, а именно:

1. Станок доводочный ГАКС-Ф-1-13-50/300С для доводки (притирки) уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры

2. Стенд испытательный ГАКС-И-6-50/300С для пневматических и гидравлических испытаний общепромышленной трубопроводной арматуры.

3. Стенд испытательный мобильный ГАКС-И-7-6 для пневматических и гидравлических испытаний на герметичность затвора, сальникового уплотнения и прокладочных соединений трубопроводной арматуры.

4. Система измерительная регистрирующая «SEITRONIC SIR-PG-300» для определения показателей качества трубопроводной арматуры при гидравлических и пневматических испытаниях.

5. Прибор для измерения шероховатости «Сейтроник ПШ-8.1(С.С.)» для измерения шероховатости поверхностей деталей.

6. Станок для вырезки отверстий ГАКС-В-50/150 ЭВ для врезки отводов в действующий трубопровод, находящийся под давлением транспортируемой среды.

Стенд № 1В88 (павильон 1, второй уровень, зал).

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»