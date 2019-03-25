Транснефть, РОСНАНО, ФИиОП и ТЬЮБОТ разработают инновационный инспекционный прибор

19 марта 2019 года состоялось подписание соглашения между ПАО «Транснефть», АО «Транснефть - Диаскан», Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и ООО «Тьюбот» о разработке инновационного инспекционного прибора для выполнения диагностических обследований технологических трубопроводов.

Проект соглашения разработан в рамках взаимодействия ПАО «Транснефть» и Группы РОСНАНО в части реализации одного из перспективных направлений технологического развития ПАО «Транснефть» (роботизированное устройство для внутритрубной очистки и диагностики технологических трубопроводов и участков сложной геометрии).

В 2017 году ПАО «Транснефть» разработана концепция создания роботизированного комплекса для внутритрубного обследования технологических трубопроводов, предусматривающая разработку и производство роботизированного шасси, а также магнитной измерительной системы.

Со стороны Группы РОСНАНО разработку и производство роботизированного шасси осуществляет компания ООО «Тьюбот», созданная на базе нанотехнологического центра ООО «СИГМА. Новосибирск», АО «Транснефть – Диаскан» осуществляет разработку и производство магнитной измерительной системы.

Подписи под документом поставили вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз, генеральный директор АО «Транснефть - Диаскан» Сергей Эрмиш, заместитель генерального директора по реализации инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) Руслан Титов, генеральный директор управляющей организации ООО «СИГМА.Новосибирск» Борис Галкин.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



