Клапан воздушный утепленный КВУ от ГК РОВЕН

ГК РОВЕН представила новый утепленный воздушный клапан КВУ, предназначенный для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха с разностью давлений до 1500 Па.

Он может применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к оцинкованной стали не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистых материалов.

Клапан КВУ состоит из корпуса с присоединительными фланцами, установленных в нем двустенных лопаток поворотного типа, приводимых в движение системой рычагов и тяг, электрического (либо ручного) привода, а также трубчатых электронагревателей из нержавеющей стали в местах сопряжения лопаток для облегчения их открытия в случае обмерзания в зимнее время.

Клапан имеет разные варианты комплектации электроприводом. Открытие клапана может осуществляться дистанционно с помощью электропривода или вручную.

Клапан с электроприводом и электроподогревом должен быть заземлен в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Клапан воздушный может быть изготовлен в следующих комплектациях:

с ручным приводом (РП);

с площадкой под электропривод (ЭП);

с электроприводом;

с электроприводом и периметральным обогревом (включая обогрев кожуха привода).

По материалам журнала «С.О.К»