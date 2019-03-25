Специалисты компании АУМА провели выездной обучающий семинар на Быстринском ГОКе

В марте сервисные инженеры Хабаровского подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» посетили Быстринский горно-обогатительный комбинат и провели обучение для специалистов горнорудной компании «Быстринское» и компании FLSmidth.

Обучающий семинар был посвящен вопросам настройки и особенностям эксплуатации оборудования АУМА. Инженеры АУМА провели также осмотр парка электроприводов и дали рекомендации по эксплуатации оборудования в сложных условиях работы.

Часть электроприводов установлена на трубах после узлов насосов в условиях сильной вибрации: было рекомендовано применение разнесенного монтажа привода с блоком на настенном креплении. Кроме того, в окружающей среде содержится пульпа – смесь песка, остатков горных пород с водой. Благодаря использованию защиты оболочки IP68, приводы, зачастую целиком покрытые таким цементным раствором, работают надежно и исправно.

«Начиная с 2017 года мы регулярно поставляем электроприводы для Быстринского проекта. Проводим обучение персонала, осмотр оборудования. Всего на Быстринском ГОКе установлено порядка 200 единиц электроприводов АУМА», - комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения «ПРИВОДЫ АУМА» в Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»