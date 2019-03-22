Новый двухвинтовой насос Альфа Лаваль

Альфа Лаваль представила двухвинтовой насос — новое пополнение семейства насосов компании в санитарном исполнении. Он предназначен для применения в молочной, пищевой отраслях (в том числе при изготовлении безалкогольных напитков), на предприятиях по производству средств личной гигиены. Насос выполнен на базе проверенной и надежной конструктивной платформы, обеспечивающей соответствие самым строгим гигиеническим стандартам. Он подходит как для перекачки различных продуктов, так и растворов систем безразборной мойки (CIP).

Насос обладает целым рядом достоинств — малой пульсацией, щадящим воздействием на содержащиеся в жидкостях твердые примеси и оптимальными характеристиками всасывания. Это обеспечивает большую гибкость процесса, высокую надежность, простоту и удобство обслуживания, повышенную эксплуатационную безопасность. Все эти достоинства упрощают работу с насосом и сокращают затраты, сводя к минимуму риск загрязнения и увеличивая выход продукции.

В новом двухвинтовом насосе Альфа Лаваль объединены возможности объемного и центробежного насосов.

Представляя собой систему 2-в-1, он легко справляется с перекачкой технологических сред различной вязкости и моющих растворов систем безразборной мойки (CIP). Это позволяет упростить трубную обвязку и управление насосом, что, в свою очередь, сокращает затраты и снижает риск загрязнения. Хорошие всасывающие характеристики при исключительной высоте подачи и малом требуемом положительном напоре на всасывании (NPSHr) расширяют возможности установки и увеличивают полноту извлечения продукта. Кроме того, плавность работы, вследствие малой пульсации, и щадящее воздействие на содержащиеся в жидкости твердые примеси уменьшают вероятность повреждения продукта.

По материалам журнал «С.О.К»