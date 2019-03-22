МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ НТА-ПРОМ

Компания «НТА-Пром» предлагает к поставке манометрические шаровые краны серии V81С. Чаще всего кран серии V81С используется с установленным на его выходе средством измерения давления. В нормальном режиме шар находится в открытом положении, сбросной клапан VBV или сбросная заглушка CVP перекрыты. В случае возникновения ситуации, при которой необходимо демонтировать СИ, необходимо перекрыть шар клапана и открыть сбросной клапан VBV или сбросная заглушка CVP для сброса давления в контуре после шара.

Область применения

Манометрические шаровые краны серии V81 разработаны для облегчения обслуживания средств измерения давления. Краны устроены таким образом, чтобы свести трудозатраты к минимуму и избежать остановки технологического процесса.

Краны доступны с различными торцевыми присоединениями. Наиболее применяемыми являются обжимные соединения под трубку с обоих концов и обжимное соединение под трубку и трубный адаптер.

Каждый кран проходит заводские испытания азотом, подаваемым под давлением 600 фунт./кв.дюйм (41 бар), на предмет утечек в районе седла. Уплотнения проходят испытания азотом на предмет отсутствия утечек.

Конструкционные особенности

Компактность конструкции;

Защита от выдавливания штока, установленного изнутри;

Плавающий шар, обеспечивающий долговечность седла;

Высокая частота поверхности шара, обеспечивает герметичность по классу А;

Стандартная рычажная рукоятка, альтернативная диэлектрическая рукоятка.

По материалам пресс-службы «НТА-Пром»