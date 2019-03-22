В технопарке «Индиго» построили производственный комплекс КСБ

Производственный комплекс ввели в технопарке «Индиго» в поселении Сосенское, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. В здании разместятся производственные мощности ООО «КСБ» – дочернего предприятия немецкого производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры.

«Здесь появятся сборно-производственная площадка насосного оборудования, логистический, сервисный и учебный центры, склады и головной офис», – сказал В. Жидкин. По его словам, технопарк «Индиго» обеспечит работой порядка 12 тысяч человек. В. Жидкин напомнил, что Генпланом Москвы до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) планируется создать 20 технопарков общей площадью 12 млн кв. метров. «Сейчас в Новой Москве расположено 20 готовых площадок, где в ближайшее время могут появиться технопарки», – пояснил глава Департамента.

Напомним, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) будет создано около 1 млн рабочих мест. В основном – за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры.

По материалам СМИ