ISH 2019: доля иностранных посетителей поднялась до рекордного уровня

ISH — ведущая в мире выставка HVAC + Water — еще раз продемонстрировала свою важность для немецких и международных посетителей и экспонентов. С 11 по 15 марта около 190 000 посетителей из 161 страны (в 2017 году: 198 810 посетителей из 153 стран) отправились во Франкфуртский выставочный центр, чтобы познакомиться с последними новинками и тенденциями на выставке ISH 2019.

В течение пяти дней 2532 экспонента (868 из Германии, 1664 из-за рубежа) из 57 стран впервые представили свои новинки во Франкфурте-на-Майне. Значительно более высокий уровень интернациональности показал, что посещение и участие в выставке ISH стало еще более актуальным: 66 процентов участников и почти 48 процентов посетителей приехали из-за пределов Германии (в 2017 году: 64 процента и 40 процентов соответственно).

Крупнейшими странами-посетителями стали Китай, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Бельгия, Австрия и Чешская Республика. Результаты исследования подтвердили высокий уровень удовлетворенности посетителей выставкой на уровне 97 процентов.

Следующая выставка ISH пройдет во Франкфурте-на-Майне с 22 по 26 марта 2021 года.

По материалам журнала «С.О.К»