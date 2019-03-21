Умная автоматика замедлит рост цен на продукты

Новая технология беспроводной передачи данных позволяет предотвратить порчу товара и оптимизировать затраты на эксплуатацию холодильного оборудования.

В конце 2018 года Госдума приняла закон, запрещающий ритейлерам возвращать поставщикам нереализованные скоропортящиеся продукты, срок хранения которых не превышает 30 дней. Это еще больше осложнит и без того непростое положение российской розницы, а значит, неизбежно приведет к росту цен, в том числе на продукты первой необходимости: мясо, молоко, овощи и пр. Наименее уязвимы в этой ситуации магазины и торговые сети, использующие инновационные решения для автоматизации управления холодильниками и климатическим оборудованием, которые позволяют продлить срок реализации продуктов и сократить объем их списания.

«Любому современному продовольственному магазину необходима система мониторинга холодильного оборудования, без которой очень сложно контролировать температуру на складах и в витринах, вовремя фиксировать неисправности и предотвращать порчу продуктов. К тому же автоматика позволяет сократить энергозатраты холодильников, на долю которых приходится примерно 40 % всего потребления электроэнергии в магазине. Однако, чтобы система работала, все оборудование должно быть связано в единую сеть. Обеспечение ее работоспособности – одна из самых сложных задач», – рассказывает Максим Высоцкий, руководитель направления «Торговый холод» компании «Данфосс».

Как отмечает эксперт, 80 % сбоев в работе контролирующей автоматики обусловлено именно нарушениями связи между устройствами внутри магазина. В результате ошибки монтажа и обрывы в проводных сетях становятся причиной порчи продуктов. Особенно усложняет положение применение мобильного оборудования со встроенными холодильными агрегатами, которое используется в магазинах малого формата. Передвигая витрины по залу, персонал может легко повредить дата-кабель.

Разработанное инженерами «Данфосс» решение позволяет решить проблему, вообще отказавшись от использования проводных сетей. В его основе – технология беспроводной передачи данных по зашифрованному каналу. Контроллеры холодильного оборудования оснащают радиомодулями, работающими на разрешенной в России частоте. Каждый из них одновременно выполняет функцию передатчика и точки доступа, благодаря чему после подключения все устройства автоматически организуются в саморегулируемую беспроводную сеть.

В 2018 году система беспроводного мониторинга «Данфосс» была впервые развернута в магазине «Пятерочка» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Контроль и управление всеми холодильниками здесь производится с компьютера дежурного администратора. «Устройства в радиосети автоматически находят друг друга и образуют цепочки для обмена данными. Если по какой-то причине связь в цепочке нарушается (например, когда мобильную витрину переставляют на другое место или меняется планировка магазина после ремонта), система сама выстраивает новый маршрут для обмена данными. И это происходит без участия человека», – объясняет Максим Высоцкий.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»