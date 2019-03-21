АДЛ ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

1 марта в центральном офисе компании АДЛ состоялась церемония награждения победителей конкурса «АДЛ — в основе успешных проектов 2018». На мероприятии были объявлены лучшие проектные работы участников из Москвы и Московской области с максимально эффективными инженерными решениями, а также вручены ценные призы и дипломы.

Всего в 2018 году в адрес АДЛ поступило более 300 проектов из 37 городов, в каждом из которых было успешно применено наше оборудование для различных инженерных систем. Из всех присланных заявок членами компетентного жюри были выбраны самые значимые и максимально отвечающие критериям номинаций проекты.

В программе конкурса были предусмотрены 5 номинаций, посвященных водо- и теплоснабжению, водоотведению, пожаротушению, электрооборудованию и автоматизации, а также пароконденсатным системам. Основными критериями при выборе победителей стали уникальность, масштабность и ценность объекта, комплексность применяемого оборудования компании АДЛ.

В общий доступ результаты конкурса не выкладываются, но в ближайшее время будут объявлены всем участникам представителями компании АДЛ из Москвы и регионов.

Компания АДЛ ценит работу проектировщиков и благодарит их за доверие и труд, благодаря которому успешно воплощаются в жизнь инженерные проекты, позволяющие получать миллионам конечных потребителей качественные услуги и продукты!

По материалам пресс-службы АДЛ