НИИ Транснефть и Российская академия наук обсудили перспективы сотрудничества

В ООО «НИИ Транснефть» состоялось совещание с представителями Российской академии наук (РАН), где обсуждались перспективные направления сотрудничества в сфере развития инновационных проектов в области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Мероприятие было организовано по инициативе ПАО «Транснефть». Представители Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН и Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН ознакомились со структурой, основными направлениями деятельности и материально-технической базой ООО «НИИ Транснефть».

В ходе совещания начальник управления инновационного развития и НИОКР ПАО «Транснефть», доктор технических наук А.Е. Сощенко определил основные направления развития научного сотрудничества между организациями. Среди перспективных направлений для взаимодействия были обозначены исследования в области материалов и покрытий, включая инновационные проекты в области наноструктурированных, самовосстанавливающихся и интеллектуальных покрытий.

Также ученых РАН заинтересовал потенциал лабораторно-испытательной базы и уникального стендового оборудования ООО «НИИ Транснефть», который может быть востребован профильными институтами Российской академии наук.

По итогам мероприятия было предложено рассмотреть вопрос о вхождении представителей РАН в состав Ученого совета ООО «НИИ Транснефть» с целью дальнейшего развития научно-исследовательского потенциала по перспективным направлениям НИОКР.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»