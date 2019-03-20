Grundfos увеличил оборот на мировом рынке

Чистый оборот компании Grundfos в 2018 году в местных валютах вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим периодом, составив 26,7 млрд датских крон. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) увеличилась на 53 млн датских крон до уровня 2400 млн датских крон.

«Прошлый год стал ещё одним успешным периодом в истории Grundfos. Мы добились рекордных показателей продаж, как никогда высокого уровня лояльности клиентов, мотивации сотрудников и удовлетворённости потребителей. Кроме того, мы видим большую отдачу от наших инициатив, особенно в том, что касается цифровизации и сервиса», – говорит Мадс Ниппер (Mads Nipper), Генеральный директор и Президент Концерна Grundfos.

«Мы довольны тем, что компания постоянно наращивает оборот и в то же время оказывает позитивное влияние на мировой климат и состояние водных ресурсов. Однако несмотря на рост показателя EBIT, наша рентабельность оказалась чуть ниже ожидаемого уровня. Это произошло вследствие того, что значительные инвестиции были направлены в дальнейший рост, повлияли также рост цен на материалы и неблагоприятная динамика валютных курсов», – добавил Мадс Ниппер.

Объёмы продаж выросли на таких важных для Концерна рынках, как Китай, США и Западная Европа. Большое значение имела работа глобальной сервисной сети Grundfos. Благодаря этому спустя почти десять лет после окончания мирового экономического кризиса компания добилась рекордно высоких темпов органического роста продаж.

«Мы укрепляем своё положение на рынке благодаря росту спроса на экологически рациональные решения, обеспечивающие энергоэффективность и оптимизацию водопотребления. Мы благодарны своим клиентам и партнерам за то, что они разделяют наше стремление внедрять инновационные и эффективные технологии, безопасные для экологии», – заявил Мадс Ниппер.

Ключевые финансовые показатели за 2018 год:

Чистый оборот вырос на 1,1 млрд датских крон до уровня 26,7 млрд датских крон;

Органический рост объёма продаж составил 6,6%;

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) достигла 2 400 млн датских крон.

По материалам журнала «С.О.К»