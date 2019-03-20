АДЛ УКОМПЛЕКТОВАЛ ШУ «ГРАНТОР» ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМИ ЗАДВИЖКАМИ

Компания АДЛ сообщает об обновлении линейки шкафов управления «Грантор» электрифицированными задвижками для систем пожаротушения до версии 1.02 и снижении стоимости на 15–20%. В рамках обновления были проведены технические улучшения, которые позволили сделать ШУ более универсальными при меньшей сложности в обслуживании:

добавлен алгоритм работы для закрытия задвижки вручную с панели шкафа, если сработал сигнал «Открыть» при пожаре;

добавлен интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU;

оптимизирована электрическая схема. Подробнее о новой версии вы можете прочитать в руководстве «Комплектное устройство шкаф управления «Грантор» типа АЭП для электропривода задвижки в системах пожаротушения». Обновленный прайс-лист вы можете найти на сайте в разделе «Прайс-листы».

По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж шкафов управления «Грантор» компании АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ