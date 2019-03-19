ГК «РИМЕРА» РАЗРАБОТАЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОЗАЩИТ УЭЦН

Гидрозащита погружных электродвигателей для нефтедобычи с динамическим лабиринтом успешно прошла опытно-промысловые испытания на скважинах нефтяной компании «Белкамнефть» и передана в серийное производство завода «Алнас» (входит в Группу компаний «Римера»).

Конструкция оборудования модернизирована за счет установки динамического лабиринта с центробежным колесом в форме перевернутого колокола. Это позволяет более эффективно отделять свободный газ, воду и механические примеси от пластовой жидкости и сокращает длину устройства на 25-40%, в отличие от серийной гидрозащиты с гравитационным лабиринтом. Благодаря новому оборудованию установка электроцентробежного насоса (УЭЦН) работает даже при выходе из строя торцевых уплотнений гидрозащиты. — ГК «Римера» ведет непрерывную разработку технических решений для добычи нефти на малодебитных месторождениях. Новая высоконадежная гидрозащита с динамическим лабиринтом и улучшенными техническими характеристиками обеспечивает заказчику эффективную эксплуатацию УЭЦН на таких скважинах, снижает количество механических примесей в пластовой жидкости и повышает ресурс работы оборудования, при этом находится в одном ценовом сегменте с другими гидрозащитами, — комментирует генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов. Гидрозащита погружных электродвигателей с динамическом лабиринтом разработана специалистами Центра исследований и разработок ГК «Римера», автор технического решения — начальник отдела разработки ЦИиР Алексей Трулев. В феврале 2019 года ГК «Римера» передала в серийное производство завода «Алнас» еще одну новую разработку — газостабилизирующий модуль для установки электроцентробежного насоса третьего габарита.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»