Гусевский арматурный завод «Гусар» принял участие в Ямальском нефтегазовом форуме и межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу», которые прошли с 14 по 15 марта в Новом Уренгое. Организаторами мероприятия в этом году выступили правительство ЯНАО и администрация г. Новый Уренгой.

Завод «Гусар» презентовал на выставке новые виды продукции, разработанные в рамках программы импортозамещения для отечественного нефтегазового сегмента. В этом году акцент сделан на презентации кранов шаровых цельносварных для применения на объектах ПАО «Газпром», арматуры фонтанной АФ6-80×35К1 ХЛ ГОСТ 13846–88 и моноблочного устьевого оборудования ОУ-350×70К1 ХЛ.

По материалам пресс-службы Завода «Гусар»